Clickday biglietti “Domenica in”: esauriti in poco più di un minuto i 140 biglietti omaggio messi in palio dal Comune di Sanremo

A testimoniare la grande voglia di Festival in questa edizione 2023 arriva anche l’esito del primo clickday organizzato dal Comune di Sanremo per assegnare i 140 biglietti omaggio per assistere a “Domenica in”, il noto programma televisivo condotto da Mara Venier che domenica 12 febbraio in diretta dal Teatro Ariston concluderà la settimana festivaliera.

La formula organizzata quest’anno dal Comune per assegnare i tagliandi omaggio - con il lavoro della Segreteria del Sindaco insieme all’Ufficio Relazioni col Pubblico e l’ausilio tecnico del Centro Elaborazioni Dati dell’ente – è stata quella del clickday, ovvero l’assegnazione dei tagliandi a chi prima inseriva la richiesta, compilando il modulo indicato, fino ad esaurimento dotazione.

In palio 140 biglietti e iscrizioni aperte ieri dalle 9 alle 13, come da regolamento. A fine mattinata sono pervenute 2.787 domande ma il dato sorprendente è che sono stati sufficienti 99 secondi per esaurire la dotazione: alle 9:01:39 infatti erano già pervenute 70 domande, aventi diritto a 2 tagliandi ciascuna. Tra queste 70, l’85% da persone residenti fuori regione.

Tutti i vincitori saranno contattati direttamente dal Comune di Sanremo e dovranno ritirare il tagliando, muniti di documento di identità, all’Urp (Palafiori) dall’8 al 9 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.