Sanremo: nuovo piano alienazioni, nel 2024 in vendita beni per quasi 5 milioni di euro

Con l’inizio dell’anno l’amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo piano triennale delle alienazioni che potrebbe permettere a palazzo Bellevue di incassare cifre consistenti in particolare nel 2024 e nel 2025.

Nel 2023 sono previste le alienazioni di alcune proprietà immobiliari minori che, in totale superano di poco i 300 mila euro di valore. L’anno successivo, invece, saranno messi in vendita calibri pesanti come villa Meglia (3 milioni) e le ex Scuderi di villa del Sole (1,7 milioni). Infine nel 2025 sarà il momento dell’ex Macello di valle Armea (2,6 milioni), immobile che da anni necessiterebbe di una riqualificazione.

Piano alienazioni 2023/2025

2023

Magazzino a Coldirodi via Rambaldi 29.160 euro

Terreno a Coldirodi in zona Madonna Pellegrina 40 mila euro

Area in regione San Giovanni 10 mila euro

Ex Diurno in corso Trento Trieste 100 mila euro

Porzione area in valle Armea 15 mila euro

Ex colonie San Giovanni dei Prati a Molini di Triora 120 mila euro

Totale 314.160 euro

2024

Villa Meglia in corso Cavallotti 3 milioni di euro

Ex scuderie Villa del Sole in corso Mazzini 1,7 milioni di euro

Area acquedotto in via Sen. Ernesto Marsaglia 30 mila euro

Totale 4.730.000 euro



2025

Ex Macello in valle Armea 2,6 milioni di euro