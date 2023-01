Sanremo: domani e mercoledì 'Educazione alla sicurezza in moto', chiusa la passeggiata Salvo D'Acquisto

Domani e mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30, la passeggiata Salvo D’Acquisto a Sanremo resterà chiusa al transito per la sessione pratica del progetto “Educazione alla sicurezza in moto", dedicato agli studenti degli istituti superiori per favorire l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada.

Quindi, nelle due giornate indicate, la passeggiata Salvo D’Acquisto non verrà aperta al transito veicolare come avviene normalmente e non potrà essere utilizzata come percorso alternativo a quello ordinario.