Speciale weekend: i nostri migliori consigli su dove andare e cosa fare in provincia di Imperia

Chi non ha mai compreso del tutto in cosa consista, a teatro, la ‘quarta parete’ e, soprattutto, cosa significhi romperla, non deve perdere ‘Le verdi colline dell’Africa’, l’ultimo, sorprendente, spettacolo di Sabina Guzzanti, al ritorno in teatro dopo una lunga parentesi. Lo spettacolo è in programma domenica alle 21 al Palazzo del Parco della città delle palme, nell’ambito di ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’. Scritto e diretto dalla stessa Guzzanti, autrice e attrice fra le più libere e creative del panorama italiano, ‘Le verdi colline dell’Africa’ rappresenta il suo personale tributo allo scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, Premio Nobel per la Letteratura 2019 e autore della sceneggiatura del celebre film di Wim Wenders ‘Il cielo sopra Berlino’. Al suo fianco il bravissimo Giorgio Tirabassi, cresciuto alla scuola di teatro di Gigi Proietti, fra gli attori cinematografici e televisivi più amati dal grande pubblico.

Mentre in città c’è già aria di Festival della Canzone Italiana, dopo i due concerti sold out di inizio anno nella ‘Sala privata’ del Casinò di Sanremo, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta ad offrire alla città la seconda edizione del Festival di Musica Barocca. Sette concerti gratuiti che comporranno un percorso che si snoderà lungo una fitta rete di rimandi musicali nel segno di un omaggio alla scuola napoletana e al barocco tedesco e che porteranno a Sanremo importanti direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco. Il secondo appuntamento del Festival si terrà questo pomeriggio alle 17 presso l'ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico di Sanremo. Il concerto, dal titolo ‘Flauto dolce e flauto traverso protagonisti del barocco’, sarà diretto dal M° Gianluca Greco e vedrà la partecipazione di due straordinari solisti: il flautista veronese Tommaso Benciolini, vincitore del New York Respighi Prize 2017 che a soli 30 anni ha già conquistato le ribalte internazionali e Francesca Quarantiello, interprete di flauto dolce. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Georg Philipp Telemann e Carl Philipp Emanuel Bach, due protagonisti del barocco tedesco.

‘L’Armadio della zia’ oggi, sabato 14 gennaio, alle 16, darà il via alla rassegna teatrale dedicata ai più piccoli dal Teatro Comunale di Ventimiglia. "Tutti hanno una zia un po’ bizzarra, quella che fa cose strane ma divertenti. La zia Egeria, come tutte le zie strane, ha una fissazione particolare… le calze! Nel suo coloratissimo armadio si possono trovare calze di tutti i tipi: colorate, a righe, di lana o di cotone, tinta unita o fantasia. Egeria aprirà il suo armadio e mostrerà la sua collezione, non solo di calze ma anche di storie. Ecco quindi una sequenza di piccole storie che vedono protagonisti gnomi-calza, papere-calza, incantatori di calzaserpenti, pinguini-pedalini e conigli-collant, mostri mangiacalze e bande di calzini perduti. La zia dopo un po’ non sa più come domare questo turbine di calze, ma con l’aiuto dei bambini e di suo nipote, ce la farà a rimettere tutto in ordine (salvo sorprese...)”. Uno spettacolo divertente in grado di solleticare la fantasia di grandi e piccini.

Spostandoci a San Lorenzo al Mare l’appuntamento è domani alle 16 con la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie 'A Teatro per merenda con Mamma e Papà' organizzata dal Teatro dell’Albero e dal comune di San Lorenzo al Mare con la direzione artistica del Teatro dei Mille Colori. “È un improbabile viaggio sulla Luna ma che farà scoprire agli spettatori il favoloso mondo del Circo. Un personaggio buffo ma preparato dimostrerà che con grande pazienza e volontà si possono ottenere risultati insperati. È uno spettacolo che favorisce la comunicazione sana con il pubblico. Un personaggio poetico e delicato ma allo stesso tempo simpaticamente imbranato che trasporterà il pubblico verso una meta inattesa”.

Ora segnaliamo due appuntamenti per gli amanti delle attività all’aria aperta. Torna a Diano Marina la ‘5 miglia della Befana’ organizzata dalla Golfodianese Ultrarunner. Dopo il rinvio di una settimana causa maltempo, si terrà domani l’evento benefico aperto anche agli amici a quattro zampe, per una giornata di sport, salute e beneficenza. La partenza è fissata nella piazza del comune di Diano alle ore 9.30. Due i percorsi, 5 miglia per i corridori più esperti (costo iscrizione 13 euro). Secondo percorso, più corto e dedicato alle famiglie o corridori amatoriali (10 euro a persona oppure 15 euro a nucleo familiare, mamma papa e bimbi fino a 4 persone). A fine manifestazione ci sarà un ricco buffet per tutti i partecipanti, e a seguire la pesca di beneficenza con ricavato a favore dell'associazione ‘Il Cuore di Martina Onlus’.



Sempre domani si svolgerà la 2ª edizione della raduno cicloturistico ‘Insieme sul Faudo’ rinviata anche questa a causa del maltempo di domenica scorsa. La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva Blu di Mare-Circolo Parasio, è aperta a tutti i ciclisti, in quanto si tratta di una escursione libera in autogestione. La partecipazione è gratuita mentre la partenza sarà alle ore 9 dalla ex stazione di San Lorenzo presso la ciclabile. Il percorso si snoderà per strade secondarie sterrate fino ad arrivare sul Faudo al Casone dei Partigiani dove l'associazione offrirà un rinfresco. La manifestazione è stata ideata per raccogliere fondi tramite libera offerta per la manutenzione dei sentieri del Faudo.

Chi invece vuol ancora provare l’ebbrezza di salire sui giochi del Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo, può farlo ancora questo fine settimana perché da lunedì le attrazioni del parco chiuderanno i battenti.





