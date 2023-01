Ventimiglia: teatro per i bambini, al Comunale lo spettacolo "L'armadio della zia"

“L’Armadio della zia” domani, sabato 14 gennaio, alle 16, darà il via alla rassegna teatrale dedicata ai più piccoli dal Teatro Comunale di Ventimiglia. "Tutti hanno una zia un po’ bizzarra, quella che fa cose strane ma divertenti. La zia Egeria, come tutte le zie strane, ha una fissazione particolare… le calze! Nel suo coloratissimo armadio si possono trovare calze di tutti i tipi: colorate, a righe, di lana o di cotone, tinta unita o fantasia" - raccontano dal teatro - Egeria aprirà il suo armadio e mostrerà la sua collezione, non solo di calze ma anche di storie".





Nella rappresentazione della compagnia Teatro del Corvo il coloratissimo armadio della zia Egeria in realtà è un teatrino di burattini dalle cui ante, antine e cassetti esce un mondo di personaggi costruiti in gran parte con calze e calzini. "Ecco quindi una sequenza di piccole storie che vedono protagonisti gnomi-calza, papere-calza, incantatori di calzaserpenti, pinguini-pedalini e conigli-collant, mostri mangiacalze e bande di calzini perduti. - aggiungono - La zia dopo un po’ non sa più come domare questo turbine di calze, ma con l’aiuto dei bambini e di suo nipote, ce la farà a rimettere tutto in ordine (salvo sorprese...). Uno spettacolo divertente in grado di solleticare la fantasia di grandi e piccini.

I biglietti sono disponibili anche online (https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695)".