Vallecrosia, incontro sulla disabilità: parleranno relatori esperti del settore (Foto)

Relatori esperti del settore interverranno durante l’incontro intitolato “Parliamo di disabilità” che si terrà sabato prossimo dalle 15 alle 18 presso la sala polivalente G. Natta, in via Cristoforo Colombo, a Vallecrosia.

Per l'occasione, infatti, parleranno, oltre al sindaco Armando Biasi e al vicesindaco Marilena Piardi, anche il dottor Gianluca Lisa, responsabile della struttura complessa percorsi e residenzialità disabili dell’Asl1 Imperiese, la dottoressa Giuliana Boido, responsabile dei Servizi Sociali del comune di Vallecrosia, e Giampiero Bomboi, segretario generale della Croce Azzurra Misericordiae Odv. La moderatrice dell’incontro sarà Deliana Misale, consigliere nazionale e referente regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Città di Vallecrosia e ha il patrocinio del Comune, Assessorato alla Cultura e Servizi Sociali. “Un ringraziamento va all'associazione Pro Loco Città di Vallecrosia per aver organizzato l'iniziativa che dà opportunità ai Servizi Sociali di elargire informazioni circa le attività svolte e quelle in programma per il settore disabilità" - commenta il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “Come assessore esprimo piena soddisfazione per questa iniziativa”.