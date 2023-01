Messa in sicurezza della foce del Verbone a Vallecrosia, Biasi: "Affiancamento regionale per il terzo lotto funzionale"

Il comune di Vallecrosia ottiene l’affiancamento della Regione Liguria per quanto riguarda il terzo lotto funzionale per la messa in sicurezza della foce del fiume Verbone. “La settimana scorsa ho chiuso in un incontro con la Regione Liguria, in particolare con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, anche l’affiancamento regionale per ciò che riguarda il terzo lotto funzionale, che è la messa in sicurezza che va dal ponte ferroviario sino all’Aurelia. Il progetto definitivo lo abbiamo già fatto noi, mentre il progetto esecutivo lo farà perciò la Regione e l’investimento sarà di circa 6 milioni e mezzo di euro" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

La pratica sulla classificazione urbanistica degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico è stata molto discussa durante l’ultima seduta del 2022 del consiglio comunale della città della famiglia, andata in scena lo scorso 28 dicembre. “La pratica discussa in consiglio comunale ha evidenziato la totale incapacità amministrativa del consigliere Perri, al quale, durante il consiglio, ho detto le stesse affermazioni: la città di Vallecrosia nel 2000 e nel 2006 ha subito due violente alluvioni, creando due morti, uno nel 2000 e un altro nel 2006. Noi siamo tra le città che sono al primo livello regionale nel piano di Protezione civile con i progetti già approvati su ciò che riguarda l’autorizzazione idraulica perché ci sono 5mila cittadini di Vallecrosia che non sono in sicurezza idraulica per il rischio alluvione. Non a caso nella nostra città metà del territorio è vincolato dal rischio alluvione” - afferma il primo cittadino.

Durante la seduta il primo cittadino ha illustrato cosa è stato fatto e cosa verrà fatto per ridurre il rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Verbone con l’aumento della resilienza del territorio, cioè il primo lotto prestazionale, e per la messa in sicurezza della viabilità comunale del lungomare a servizio del centro abitato costiero, interventi finanziati nell’ambito dei contributi 2021 per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Art. 1 Comma 139, e SG. Legge 30 dicembre 2018, N. 145 – D.M. 23/02/2021 e D.M. 08.11.2021). “Abbiamo ottenuto un primo lotto funzionale di circa due milioni e mezzo di euro che andrà in appalto entro marzo. Consente di cominciare a lavorare dalla foce realizzando la nuova foce fluviale che serve come primo lotto funzionale. Le ferrovie hanno già messo a disposizione le somme per il secondo lotto per la realizzazione del spingi tubo, che fora l’implacato ferroviario in corrispondenza del collegamento tra la nuova foce e il precedente tratto fluviale” - dice Biasi.

Il progetto per la messa in sicurezza della foce del fiume Verbone va perciò avanti. “Il quarto lotto funzionale riguarda invece un intervento che dovrà fare l’Anas, che avrà il compito di mettere in sicurezza il ponte dell’Aurelia" - dichiara il sindaco Biasi - "In quanto sotto il ponte dell’Aurelia c’è un pilatro che in realtà crea un rallentamento del deflusso delle acque. Tutto questo è coordinato tra comune di Vallecrosia, tra Regione Liguria, settore idraulico, tra Regione Liguria e settore Protezione civile, Anas e ferrovie. Tutto questo vuol dire programmazione e mettere in sicurezza, da qui ovviamente nei prossimi cinque anni, la città di Vallecrosia. Non ho mai visto nessuna opera che inizia nella sua totalità perché riguarda quattro enti. Il comune sta facendo la sua parte avendo ottenuto con importanti progettualità il primo lotto funzionale dal Ministero degli Interni. Per cui con massimo orgoglio questa amministrazione, nel mandato che sta per concludersi, ha anche promesso di mettere in sicurezza la città e ha avviato il percorso che vedrà la città di Vallecrosia essere messa in sicurezza sotto il profilo idraulico. Tutto il resto che sono cose già viste in quattro anni e mezzo di continue polemiche, continue delazioni e continui voti contrari a progetti indispensabili per la sicurezza della città dimostrano fondamentalmente che nel caso, quattro anni e mezzo fa, il consigliere di minoranza Perri avesse vinto le elezioni non era nella condizione amministrativa di poter gestire una città”.