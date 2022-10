Vallecrosia, la passeggiata mare cambia volto: il Casablanca verrà abbattuto per la messa in sicurezza della foce del Verbone (Foto e video)

3 milioni e 500mila euro è la cifra che il comune di Vallecrosia investirà per dare un nuovo volto alla passeggiata mare. Ieri in Giunta comunale è stato intanto approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale di 2 milioni e mezzo di euro che serviranno per la messa in sicurezza della foce del fiume Verbone. Per poter riqualificare l’area verrà perciò abbattuto il noto ristorante Casablanca.

“In Giunta abbiamo approvato il progetto definitivo che andrà in gara d’appalto. E’ un anno e mezzo che stiamo lavorando a questo progetto, che è obbligatorio per la messa in sicurezza della città di Vallecrosia” - fa sapere il sindaco Armando Biasi che ieri sera ha incontrato i proprietari del Casablanca insieme al vicesindaco Marilena Piardi - “Proprio un anno e mezzo fa abbiamo informato i nostri inquilini, perché l’area è totalmente comunale che avevamo ottenuto attraverso una progettualità del ministero degli Interni il primo lotto funzionale di 2 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza della foce del fiume. Chiunque è stato in passeggiata mare a Vallecrosia avrà potuto constatare che il Verbone nell’ultimo tratto anziché venire dritto, ad un certo punto, fa una curva a sinistra e ovviamente sotto il profilo idraulico è un’anomalia sia normativa che strutturale per cui il Ministero degli Interni ha riconosciuto il nostro progetto degno di finanziamento. Con due milioni e mezzo andremo a demolire questa volumetria comunale perché al posto del ristorante Casablanca verrà un fiume”.

Un’attività che esiste da più di 30 anni dovrà perciò trovare una nuova location. “Ci dispiace per il ristorante e ho manifestato il mio stato animo ai gestori. Abbiamo anche ragionato con i proprietari, i nostri gestori, a riguardo ma ritardare un‘opera di sicurezza non soltanto non è possibile, perché la città di Vallecrosia ha già subito due alluvioni, una nel 2000 e una nel 2006, ma anche perché sotto il profilo della Protezione civile ci sono dei rischi importanti" - sottolinea il primo cittadino - “E’ un intervento obbligatorio di una messa in sicurezza concertata con i privati perché abbiamo anche condiviso un anno fa quali sono le buone uscite per i proprietari. La ricerca nella città di Vallecrosia di un locale che li consenta di proseguire l’attività per non perdere tutti gli affezionati clienti sicuramente è un piacere e un auspicio di tutti“.

Entro dicembre il Comune dovrà predisporre la gara pubblica. “Il progetto prevede la realizzazione di una nuova foce del fiume e di una nuova viabilità carraia e ciclopedonale che si interconnetterà con gli altri lavori che andranno in appalto da gennaio. Tutta la zona perciò verrà riqualificata” - afferma Biasi - “Siamo in contatto con la Regione perché finito questo lotto da 2 milioni e mezzo è già pronto il progetto per 7 milioni di euro che arriverà fino alla zona Aurelia. Quest'opera porta in dote anche la nuova viabilità, che se gli accordi con le ferrovie ci autorizzeranno a passare con la viabilità dietro ai palazzi esistenti, ci consentirà di eliminare completamente la parte carraia e farla diventare tutta pedonale. Poi partiremo con la richiesta di finanziamenti per la zona da Camporosso fino a via primo Maggio e l’ultimo lotto sarà il Resentello con il collegamento che arriva da via I Maggio, quindi avremo tutta la passeggiata a mare nuova. E’ un working progress”.

“Insieme a quest’opera da 2 milioni e mezzo è in fase di redazione dei progetti definitivi di appalto il lotto che congiungerà il Corallo con questa zona quindi complessivamente sulla passeggiata a mare andremo ad investire circa 3 milioni e 500mila euro” - conclude.