Vallecrosia, al via la demolizione del Casablanca. Perri: "Eliminerà situazione di degrado che da tempo penalizza il lungomare" (Foto)

Prende il via la demolizione dell’ex ristorante Casablanca a Vallecrosia. A sette mesi dall’insediamento, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri avvia ufficialmente un intervento atteso dai cittadini e necessario per riqualificare il fronte mare cittadino.

Dopo 30 anni di attività lo storico locale della città della famiglia aveva chiuso i battenti, ormai quasi quattro anni fa, per consentire i lavori di messa in sicurezza della foce del Verbone e del territorio a rischio idrogeologico. "La struttura, sgomberata circa quattro anni fa senza una successiva programmazione degli interventi, è rimasta per lungo tempo in stato di abbandono, generando una situazione di evidente degrado in un’area strategica della città. Una condizione non più compatibile con gli obiettivi di riqualificazione urbana, di tutela del decoro e di valorizzazione del lungomare, su cui l’Amministrazione sta concentrando importanti investimenti" - dice il sindaco Fabio Perri - "Per giungere all’avvio concreto dei lavori è stato necessario affrontare e completare una serie di passaggi tecnici preliminari fondamentali. In particolare, abbiamo operato in stretto coordinamento con Telecom, Enel e Italgas per la gestione e la messa in sicurezza dei sottoservizi presenti nell’area. Grazie alla collaborazione e alla tempestività dimostrate da tali enti, che ringraziamo, è stato possibile completare gli interventi necessari senza ulteriori ritardi".

Attraverso l’Ufficio Tecnico comunale e con il coinvolgimento delle maestranze competenti, sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere alla demolizione. "L’obiettivo è intervenire in modo rapido ed efficace restituendo alla città un’area ordinata, sicura e decorosa" - sottolinea Perri - "La demolizione consentirà, inoltre, di proseguire con il più ampio progetto di messa in sicurezza del Verbone, già presentato dalla precedente Amministrazione. Pur ritenendo migliorabili alcune modalità di realizzazione, l’attuale Amministrazione considera la sicurezza un tema prioritario e intende garantire la prosecuzione degli interventi senza ulteriori rinvii".

"I lavori di demolizione avranno una durata stimata di circa tre settimane, con l’obiettivo di completare l’intervento entro i primi giorni di marzo. Consapevole dei possibili disagi temporanei che un’operazione di questo tipo può comportare, ci scusiamo fin d’ora con i cittadini e con gli operatori della zona" - afferma il primo cittadino - "Trattandosi di una struttura abbandonata da tempo, saranno adottate tutte le misure preventive necessarie, comprese operazioni di derattizzazione e ogni accorgimento utile a ridurre al minimo eventuali criticità".

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione e nel senso civico della cittadinanza, ribadendo che "l’obiettivo finale dell’intervento è l’eliminazione di una situazione di degrado che da troppo tempo penalizza il lungomare, a beneficio dell’intera comunità e dell’immagine della città".