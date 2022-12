Vallecrosia, Fratelli d’Italia festeggia il decennale della fondazione del partito (Foto e video)

A Vallecrosia Fratelli d'Italia festeggia il decennale della fondazione del partito. Il consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri e il coordinatore cittadino del partito Alfonso Bruno questa sera si sono infatti ritrovati presso il Point di via Colonnello Aprosio 392, nella città della famiglia, per brindare insieme ad amici, simpatizzanti e sostenitori il lieto traguardo.

"Per Fratelli d'Italia è stato un anno importante" - commenta il consigliere regionale Veronica Russo - "E' stato l'anno in cui si è ottenuto il tanto sospirato obiettivo. Oggi con l'approvazione della finanziaria anche al Senato è sicuramente un ulteriore passo avanti. Da qui nascono delle grandi responsabilità per il prossimo anno, sono tanti i temi da portare avanti sia a livello locale sia a livello nazionale".

E' stata un’occasione anche per augurare a tutti buon anno. "E' un momento bello dove la politica si vede che è in mezzo alla gente. In un momento di festa sia per i dieci anni di Fratelli d'Italia da una parte che per la fine del 2022 dall'altra con l'augurio di un proficuo 2023 è l'occasione perfetta per incontrarsi e parlare come piace fare a noi" - sottolinea il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri - "La politica deve essere fatta tra la gente con il confronto, con la messa a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno anche soltanto di essere accompagnati in quelle che sono le necessità o le richieste. Oggi abbiamo voluto fare un aperitivo semplice e aperto a tutti coloro che vogliono condividere i nostri principi".

Il circolo di Fratelli d'Italia della città si sta inoltre preparando in vista delle prossime amministrative. "A noi piace fare la politica in mezzo alla gente e per la gente. E' un momento di incontro per augurare un buon fine d'anno ma è anche un'occasione per augurare un buon anno 2023 che ci vede a Vallecrosia impegnati nelle amministrative dove noi conteremo di esserci" - fa sapere il coordinatore cittadino del partito Alfonso Bruno.