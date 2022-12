Bilancio, Garibaldi (Lega): "Fondo neve per l’entroterra ligure, sostegno ai nostri comuni"

“Nevicate, strade ghiacciate e disagi nell’entroterra ligure. Spesso i nostri comuni, anche durante gli inverni più favorevoli, sono costretti a sostenere maggiori costi per gli interventi di spargimento sale e sgombero neve sul territorio in caso di maltempo. Inoltre, non si possono rivalere sui cittadini residenti perché già in difficoltà per la crisi e il caro bollette" - fa sapere il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.

"Pertanto, la Lega ha presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria nell’ambito della discussione sul bilancio regionale, che ha impegnato la giunta Toti a valutare lo stanziamento di risorse economiche, attraverso un ‘fondo neve’, a parziale ristoro dei Comuni dell’entroterra che ogni anno sostengono ingenti spese per far fronte ai disagi provocati dalle nevicate” - dichiara il vice capogruppo regionale della Lega.