Sanremo: a porto vecchio un fiume di liquami a ogni pioggia abbondante, fogna e pezzi di carta igienica sull’asfalto e tra i cantieri navali (foto e video)

Le immagini parlano da sole, l’unico loro impedimento è la fedele riproduzione dell’odore. Per il resto le foto e i video che riportiamo rendono alla perfezione l’idea dello scenario che si verifica a porto vecchio a ogni pioggia abbondante.

La zona dei cantieri navali (lì vicino c’è anche un ristorante) viene costantemente invasa da un fiume di liquami che fuoriescono dai tombini il cui contenuto è facilmente immaginabile. Anche a 24 ore dalle piogge restano a terra i pezzi di carta igienica e l’asfalto è ancora viscido.

Una circostanza con la quale i lavoratori dei cantieri devono fare i conti e che rende a dir poco difficile il lavoro in caso di pioggia. Il torrente ‘nero’ esce dai tombini e si riversa in mare con ovvie conseguenze al passaggio delle auto. Il tratto di strada è quindi impossibile da superare a piedi a meno di non voler fare i conti con un attraversamento a dir poco sgradevole.

Se da un lato è vero che il restyling di porto vecchio al momento resta congelato, è anche vero che il Comune ha in previsione un maxi progetto milionario per la sistemazione della fogna che partirà proprio dalla stazione di sollevamento della vicina Pian di Nave. Che sia la soluzione buona?