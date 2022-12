Tar Liguria blocca il restyling del porto vecchio: la preoccupazione della Confcommercio di Sanremo

Ha destato profonda preoccupazione nel mondo commerciale sanremese la notizia dell’intervento del Tar Liguria, che di fatto ha stoppato l’operazione di restyling del Porto Vecchio.

Sulla questione interviene Andrea Di Baldassarre, presidente della Confcommercio di Sanremo, che spiega: “Ciò che leggiamo dalle cronache è motivo di grande preoccupazione. La notizia del blocco del porto lascia l’amaro in bocca tutto il mondo del commercio di Sanremo. Ciò che è stato pensato in questi anni, anche con l’arrivo di grandi investitori, avrebbe cambiato il volto della città. Immaginiamo poi la presenza di grandi yacht ormeggiati a pochi passi dal centro cosa significherebbe non solo dal punto di vista della vitalità turistica, ma anche da quello economico: una ricaduta economica non indifferente per tutta la città, che potrebbe innescare un effetto attrattivo per ulteriori investitori, senza contare che già molti piccoli imprenditori si stavano preparando a questa operazione. In tanti ci hanno creduto ed erano pronti a rendere ancor più attrattiva la già bella Sanremo".

"Ci auguriamo - termina Di Baldassare - che il Comune e la società possano trovare un margine alternativo di intervento dopo la pronuncia del Tar. Il rischio, altrimenti, è che a perdere non sia una società, ma l’intera città”.