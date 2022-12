Sanremo: il Tar ferma il restyling del porto vecchio, le parti in causa attendono le motivazioni della sentenza

Cosa accadrà al progetto per il restyling del porto vecchio? Difficile a dirsi, viste le bocche super cucite degli interessati (in particolare Comune e gruppo Reuben che ha acquisito la ‘Porto di Sanremo Srl’) entrambe in attesa delle motivazioni della sentenza del Tar (QUI).

Se, come sembra dalle carte, è stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità a monte dell’operazione, questa si può considerare tramontata definitivamente. C’è la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato, con la richiesta della sospensiva della sentenza, andando nel merito tra un anno, chiedendo al Comune di tenere viva la procedura di gara e con l’amministrazione in scadenza tra un anno e mezzo.

Le parti possono solo sperare che il tribunale abbia annullato alcuni dei provvedimenti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, obbligare il Comune a recuperare parte della procedura, forse svolta in modo non consono. Questo potrebbe dilatare i termini ma sembra che le speranze siano davvero poche, dopo il fulmine a ciel sereno di oggi. Un fulmine che sembra non porti però il bene di nessuno.

La ‘Cantieri San Francesco’ è una delle aziende che ha presentato un progetto per il restyling e oggi potrebbe tentare di rientrare in gioco, anche se lo stop dato dal Tar potrebbe veramente mettere la parola fine, se riguardasse la delibera di pubblica utilità. Il tutto obbligando il Comune a ripartire da capo, con tempi biblici.

Difficile ora capire come si muoverà il Comune e anche la multinazionale che, tra l’altro, pochi mesi fa aveva acquisito la ‘Porto di Sanremo Srl’, cordata guidata da Walter Lagorio (Unoenergy), Paolo Vitelli e con la partecipazione di Ports de Monaco al 20%.

Il nuovo porto di Sanremo è un lavoro da 69 milioni di euro (oltre alla base d’asta di 100 mila euro di canone di concessione annuale a favore del Comune) per un appalto del valore stimato di 636.885.000 di euro.

I lavori dovrebbero prendere il via dalle opere a terra, da quel sottopasso che rivoluzionerà la viabilità in via Nino Bixio portando il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino all’altezza delle Poste Centrali oltre alla creazione di un parcheggio sotterraneo da 135 posti auto. La durata dei lavori prevista è di quattro anni. L’ultima chiamata per presentare una offerta è per il 30 gennaio 2023.