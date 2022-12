Sanremo: il Tar di Genova accoglie il ricorso dei cantieri Piras e 'stoppa' il restyling del porto vecchio

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della Porto San Francesco Srl (il cantiere navale di Luca Piras) riguardante la delibera del Comune di Sanremo che, di fatto, ha fatto decollare il restyling del porto vecchio di Sanremo.

La sentenza del Tar condanna il Comune di Sanremo e la Porto di Sanremo Srl, al pagamento delle spese di lite in favore della Porto San Francesco per 10mila euro. Il ricorso era stato presentato contro la delibera di Giunta che aveva approvato la riqualificazione del Porto Vecchio ma ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni sui quattro ricorsi per motivi aggiunti.

La sentenza del tribunale genovese rigetta anche la delibera di Giunta sulla dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della proposta di Porto di Sanremo Srl, quella sulla variazione del piano delle opere pubbliche 2019-2021 con inserimento della proposta di project financing della Porto di Sanremo, quella sull’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022, nella parte in cui hanno ricompreso nel programma triennale la proposta di project financing e la determina del bando di gara pubblicato il 23 agosto scorso, con l’affidamento in concessione, tramite project financing, dell’intervento di riqualificazione dell’area del ‘Porto Vecchio’.

Per il momento l’Amministrazione comunale non commenta la sentenza in attesa del dispositivo.