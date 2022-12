Stop al progetto del porto vecchio: Sanremo ON "Sconcerto e preoccupazione, solidarietà alla Portosole. Resti in campo per attuare un'opera vitale per la città"

Il consiglio direttivo della rete d'imprese Sanremo On si è riunito per fare il punto dopo il clamoroso stop al grande progetto di restyling del Portovecchio a seguito della sentenza del TAR.

Il Cda della rete d’impresa ha espresso sconcerto e grande preoccupazione, ricordando che fin da subito ha appoggiato e sostenuto questa operazione, ritenuta una delle poche rilevanti in grado di rilanciare una città da tempo ormai in debito di ossigeno.

Il Cda augura che venga trovata al più presto la strada per rimettere in carreggiata il restyling del Porto Vecchio, ma nel contempo si chiede come si possa essere arrivati ad uno stop così drastico dopo quattro lunghi anni di gestione della pratica amministrativa. “Da rete di imprenditori – termina Sanremo On - esprimiamo la più ampia solidarietà alla Portosole Cnis affinché resti in campo per attuare questa opera vitale per la città”.