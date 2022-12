Sanremo: dopo anni di guasti il Comune mette mano al sistema fognario, si parte dal progetto da 2,6 milioni per Pian di Nave

Il lavoro che nessuno mai potuto (o voluto) fare, quell’intervento tanto invisibile quanto cruciale per iniziare a mettere la parola ‘fine’ agli imbarazzanti guasti che spesso hanno rovinato le settimane clou dell’estate in quel di Sanremo.

Dopo anni di parole, problemi, annunci e polemiche, l’amministrazione Biancheri ha deciso di mettere mano al sistema fognario cittadino, un colabrodo che non si tira mai indietro quando c’è occasione di mostrare tutte le proprie debolezze. Tubi che si rompono, tombini che saltano, odori imbarazzanti per le vie della città. Negli anni Sanremo ha fatto i conti con giornate da dimenticare in alta stagione turistica.

L’iter è iniziato. Il Comune ha terminato la relazione conclusiva e ora si attende solamente l’ok di Rivieracqua. “È stato portato a termine un lavoro mai fatto sul monitoraggio di tutto il sistema - commenta l’assessore all’Igiene Urbana Sara Tonegutti - abbiamo chiesto preventivi e fatto delle prove, ora aspettiamo che Rivieracqua ci dica qualcosa”.

Il lavoro iniziale e principale sarà nella stazione di sollevamento a Pian di Nave per un investimento di 2,6 milioni di euro interamente ricavati da fondi comunali. “Le criticità sono tante, ma il lavoro sarà concentrato lì - aggiunge l’assessore Tonegutti - i tempi d’attesa sono lunghi per il reperimento dei materiali e faremo in più tranche”.

Il tavolo tecnico per l'individuazione degli interventi ha coinvolto sia Rivieracqua che il Comune. Per la società hanno partecipato: il direttore esecutivo Valerio Chiarelli, il direttore del servizio fognatura Fabrizio Ruggiero e il dirigente area depurazione e impianti Angelo Gallea. Per il Comune di Sanremo: il dirigente del settore tecnico ambiente Linda Peruggi, il funzionario servizio ambiente Giustino Di Giuseppe e il tecnico servizio ambiente Federico Minerva.

Il lavoro del tavolo tecnico si è sviluppato per diverse giornate a partire da fine agosto ed è stato intervallato anche da incontri e colloqui informali. Le indagini nel sistema sono state complesse così come le valutazioni per individuare le aree di intervento e le priorità. Ora, una volta ottenuto l’ok da parte di Rivieracqua, non resterà altro che dare il via all’iter che porterà verso l’inizio dei lavori.