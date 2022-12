Riva Ligure 'dà il cinque' alle famiglie in difficoltà: nel 2022 aiuti per quasi 200mila euro

- Sostegno alimentare per over 70 soli - 10mila euro che si traducono in circa 230 pacchi spesa da ritirare presso opere parrocchiali. "Al di là dell'ISEE conta più la percezione che abbiamo di questi nostri anziani che spesso aiutano le famiglie e per spirito di dignità non chiedono mai anche se possono avere bisogno" - ha commentato il primo cittadino.

A questo si somma anche un aiuto diretto al terzo settore : 16mila euro per le associazioni. Un bando aperto in autunno che ha contribuito ad aiutare le numerose realtà di aiuto presenti sul territorio rivese dove operano molti volontari.

"Si tratta di un aiuto concreto a tante persone, abbiamo voluto dare a tutti il cinque. - spiega il sindaco Giuffra - Sono iniziative di natura sociale che riteniamo necessarie per far fronte a tutto quello che le famiglie stanno vivendo: carovita, inflazione, crisi economica e molto altro. Tanti piccoli campanelli d'allarme che fanno si che le famiglie oggi abbiano una capacità di spesa ridotta. L'amministrazione pubblica ha il dovere di aiutare chi vive in queste condizioni di fragilità. Abbiamo fatto il massimo nelle nostre possibilità. Non abbasseremo l'attenzione anche nel nuovo anno. Se ci sarà bisogno interverremo, mi piace pensare: meglio un'opera pubblica in meno ma un aiuto in più".