Diano Marina: convocato per martedì prossimo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 20 il Consiglio comunale di Diano Marina.

All’ordine del giorno l’approvazione del Dup per il periodo 2023-2025 e l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Prevista l’approvazione dell’affidamento alla Gestioni Municipali del servizio di supporto dell’attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale.

Verrà approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali tra i comuni di Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Nartolomeo al Mare e Villa Faraldi per il triennio 2023-2025.

Successivamente l’Amministrazione risponderà alle Interrogazioni. Quelle relative a Borgo Paradiso, alla passeggiata a mare cittadina e alla Protezione Civile, presentate dai consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.