A Bordighera l'associazione Bethel organizza una raccolta di prodotti per la prima infanzia

L'associazione Bethel sabato prossimo organizzerà una raccolta farmaceutica e di prodotti per la prima infanzia presso la Farmacia Centrale a Bordighera.

“Il 17 dicembre presso la Farmacia Centrale di Bordighera effettueremo una raccolta di prodotti per l'infanzia" - fa sapere l’associazione Bethel - “Un'iniziativa per aiutare un bimbo a crescere”.

Chi vorrà potrà donare i prodotti per l’infanzia, come pannolini e omogeneizzati, nella giornata di sabato presso la Farmacia Centrale in via Vittorio Emanuele 165 a Bordighera.