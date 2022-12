Annullata la raccolta farmaceutica e di prodotti per la prima infanzia prevista domani presso la Farmacia Centrale a Bordighera. Lo annuncia l'associazione Bethel organizzatrice dell’iniziativa.

“La raccolta di sabato presso la farmacia centrale di Bordighera è stata annullata" - fa sapere l’associazione Bethel - “Tutti i soci sono purtroppo ammalati”.

L’influenza perciò blocca la raccolta per aiutare i bambini che era in programma alla farmacia centrale in via Vittorio Emanuele 165.