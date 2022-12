Giochi, animazioni, presepi e prelibatezze gastronomiche a “Il Natale si racconta” a Ventimiglia (Foto)

Tutto pronto per “Il Natale si racconta” che domani animerà Ventimiglia alta dalle 14 alle 17,30. Sono previsti giochi per i bambini, animazioni, tatuaggi e trucca bimbi. Ci sarà anche Babbo Natale al quale si potranno consegnare le letterine. Si potranno, inoltre, assaggiare tante prelibatezze gastronomiche e si potranno ammirare l’esposizione di presepi artigianali, gli allestimenti natalizi e l’esposizione di costumi di epoca medievale.

Nel centro storico andrà perciò in scena la tradizionale festa natalizia. "Una giornata, dedicata soprattutto ai bambini, che permetterà di regalare a tutti un pomeriggio di festa nel magico mondo di Babbo Natale" - fanno sapere gli organizzatori - "Tutta la città alta ha risposto per questa manifestazione. Le associazioni “le ragazze di Wilma” e “ Ventimiglia tra le porte antiche”, i commercianti e i volontari hanno organizzato, in ogni dettaglio, l'evento che si terrà domani dalle 14.".

"L'evento si svolgerà in piazza della Cattedrale dove saranno presenti quattro postazioni con giochi per i bambini. Nella scalinata dell'ex convento delle suore dell'Orto vi sarà Babbo Natale, che dirigerà la pesca di beneficenza. Lì accanto ci sarà anche la postazione della Compagnia della Zucca che farà animazioni, tatuaggi e trucca bimbi. Inoltre, le attività presenti proporranno delle prelibatezze gastronomiche cucinate in occasione di questa giornata di festa: le castagnole De.co preparate con cura da 'Marì' di antichi sapori, l’eccellente zabaione con biscotti preparato da Cinzia, il buonissimo zucchero filato di Antonio de 'I tipici gusti' e Nicolò della polleria 'centro storico', le famosissime frittelle accompagnate dalla mitica cioccolata calda di Romano, i prodotti siciliani del panificio Marrali, l'ottima crepe del bar tabacchi La Fontana. Inoltre sarà anche aperto il nuovissimo centro olistico 'Le Kamelie' che giocherà gratuitamente con i bimbi” - svelano gli organizzatori.

“Per non farci mancare nulla, via Garibaldi sarà caratterizzata dall’esposizione di presepi artigianali e quelli alternativi di Mario Pola, inoltre sarà aperta al pubblico la mostra culturale in piazza del Canto 7a con l'esposizione di costumi di epoca medievale. La manifestazione sarà animata dalla straordinaria partecipazione di Mara Cilli e Franca Bonadonna” - concludono gli organizzatori - “Un ringraziamento particolare va alla ditta 'De Masi movimento terra' e all’azienda agricola 'Ballestra e Lorenzi' per aver trasportato e donato il grandissimo albero di Natale presente in piazza cattedrale".