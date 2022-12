Dolceacqua, 160 persone al pranzo di beneficenza degli 'Amici per... Enrica' della Caritas Intemelia Onlus (Foto)

Grande partecipazione al pranzo di beneficenza organizzato dagli 'Amici per... Enrica', gruppo di volontari della Caritas Intemelia Onlus, domenica scorsa presso il ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua per aiutare le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dei maggiori costi delle utenze domestiche.

Hanno preso parte all’evento 160 persone che con la loro generosità hanno contribuito a raggiungere una di cifra di 1.561 euro che verrà utilizzata dalla Caritas Intemelia per dare una mano a coloro che, in questo momento, si trovano in difficoltà per il pagamento delle bollette di luce e gas. “Le richieste però sono state superiori al numero di partecipanti" - fanno sapere gli organizzatori - “Sarà un incentivo per ripeterla anche nel prossimo anno”.

Intrattenimento musicale e danzante hanno animato l’iniziativa ma è stata un’occasione anche per festeggiare il compleanno di un’ultracentenaria: la signora Santina. “Altra bella particolarità di questo evento è stata la partecipazione di una cara persona che con la sua presenza ha voluto contribuire. Si tratta della signora Santina di ben 102 anni che naturalmente è stata festeggiata dai presenti” - dicono gli organizzatori.

Il presidente della Caritas Maurizio Marmo ha ringraziato tutti i presenti, tra i quali vi erano anche autorità civili, locali e regionali, e in particolar modo le persone che si sono spese per l'organizzazione dell’evento e tutte le aziende e i negozi che con i loro omaggi hanno voluto collaborare alla raccolta delle offerte.