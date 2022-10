Dolceacqua, pranzo di beneficenza per aiutare le famiglie bisognose: l'iniziativa del gruppo Amici per...Enrica della Caritas Intemelia Onlus (Foto)

Il gruppo Amici per...Enrica della Caritas Intemelia Onlus organizzerà un pranzo di beneficenza domenica 4 dicembre alle 12.30 presso il ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua per aiutare le famiglie che hanno bisogno di sostegno a causa dei maggiori costi delle utenze domestiche. Intrattenimento musicale e danzante animerà l’iniziativa.

Un’occasione per aiutare gli altri come avrebbe fatto Enrica Nasi Moraglia. “Quest’iniziativa nasce per essere vicini alle famiglie della zona intemelia che, ancor più in questo difficile momento, hanno bisogno di sostegno per far fronte ai maggiori costi delle utenze domestiche. Il ricavato verrà utilizzato dalla Caritas Intemelia per aiutarle in questa nuova emergenza” - spiega il gruppo Amici per...Enrica - “Accendiamo la luce, accendiamo il fuoco, accendiamo il cuore per chi ha bisogno”.

Prenotazioni entro il 15 novembre contattando Delia al 3924125076, Angela al 3298005322, Elide al 3283093175 o Marino al 366 4438040.