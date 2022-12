Diano Marina: 'Facciamo l'albero insieme a Palazzo del Parco', una iniziativa per tutti

In concomitanza con l'apertura straordinaria del Museo per l'8 di dicembre è stata lanciata l'iniziativa 'Facciamo l'albero insieme a Palazzo del Parco', nata con lo scopo di incentivare la fruizione collettiva e la partecipazione alla vita del Polo Culturale di Diano Marina da parte dei suoi cittadini e dei suoi visitatori.

A partire da giovedì 8 dicembre, sino a giovedì 10 gennaio, sarà possibile infatti addobbare insieme allo staff del Museo e della Biblioteca l'albero natalizio che verrà montato nell'atrio di Palazzo del Parco.

Chiunque voglia, può partecipare semplicemente portando un proprio vecchio addobbo natalizio, un piccolo ricordo, lasciando anche solo un bigliettino di auguri da appendere ai rami dell'albero. Per i più piccoli, inoltre, sarà presente per tutto il periodo una postazione per lasciare i propri disegni o, con le attrezzature messe a disposizione dal personale del palazzo, fabbricare una piccola decorazione per adornare l'albero.

Inoltre, sabato 10 dicembre alle ore 10, avrà luogo la speciale visita guidata alla scoperta dell'antico Lucus Bormani posto 'a 553 miglia da Roma', che permetterà di scoprire la lunga storia del Golfo di Diana attraverso i tanti reperti di epoca preromana e romana esposti nelle sale del Museo. Anche in quest'occasione, il Museo effettuerà un ingresso a bigliettazione ridotta.

Tutte le attività sono organizzate in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e dallo staff dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Per i laboratori e le visite guidate è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it , www.iisl.it. Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.