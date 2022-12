Sanremo: visita dei Carabinieri al centro 'Giovanna D'Arco, un momento di incontro per 'W le divise' (Foto)

I Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa indetta dai responsabili del Centro riabilitativo “Giovanna D’Arco” di Sanremo.

L’istituto, nell’ambito del progetto “W le divise”, ha organizzato l’incontro con i militari dell’Arma per avvicinare gli ospiti al personale in divisa e far toccare loro con mano il servizio svolto quotidianamente dai Carabinieri. Sin dai primi minuti ed alla vista delle uniformi della Benemerita, i circa trenta ospiti della struttura hanno accolto con gioia i militari, consegnandogli un cartellone con dediche e disegni da loro realizzato per festeggiare l’evento.

Diverse le domande poste ai Carabinieri, che hanno soddisfatto tutte le curiosità e chiarito ogni dubbio. Gli ospiti hanno potuto anche toccare con mano una delle autovetture utilizzate dal Nucleo Radiomobile di Sanremo e di ultima assegnazione, una Alfa Romeo Giulia con gli equipaggiamenti quotidianamente utilizzati nei servizi di controllo del territorio.

La mattinata, conclusasi con la consegna di alcuni gadget dell’Arma, cappellini e portachiavi per segnare in modo indelebile questo incontro, si è svolta a pochi giorni dal 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, ed è servita ad incrementare la sensibilità di tutti, anche dei Carabinieri, sulle problematiche legate ad ogni tipo di disabilità.