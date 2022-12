Imperia: lavori ordinari e straordinari, la piscina 'Felice Cascione' chiusa al pubblico da giovedì prossimo

La piscina comunale 'Felice Cascione' rimarrà chiusa al pubblico da giovedì 8 dicembre per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Per arrecare il minor disagio possibile all'utenza rimarranno attivi alcuni servizi non attinenti al piano vasca come la segreteria, che sarà aperta dal 12 al 16 dicembre e dal 19 al 23, con orari dalle 10 alle 19. Il bar, dal 12 al 16 dicembre al 19 al 23, dalle 9 alle 19. La palestra sarà usufruibile, negli stessi giorni, soltanto su prenotazione.

Da sabato 24 dicembre a domenica 1° gennaio non verranno garantiti i servizi. La segreteria riaprirà, quindi, lunedì 2 gennaio e verranno avviate le iscrizioni per il trimestre scuola nuoto.

Per l'allenamento degli atleti di nuoto e pallanuoto è stato predisposto un piano che coinvolgerà le piscine di Loano, Albenga, Arma di Taggia e Sanremo. Inoltre, la partita casalinga di pallanuoto di Serie A2 di sabato 17 dicembre verrà disputata alla piscina 'Zanelli' di Savona. La riapertura è prevista per la prima metà di gennaio 2023.