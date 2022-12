Sanremo: scomparsa della Dottoressa Lucilla Rocchi, il ricordo della nostra lettrice Rinetta

La nostra lettrice, Rinetta Muggia, ci ha scritto per ricordare la Dottoressa Lucilla Rocchi, scomparsa nelle ultime ore:

“Le parole non possono esprimere l’enorme dispiacere che ho provato alla notizia della perdita, ma la morte non ci porta mai via le persone che abbiamo amato, loro rimangono vive nei nostri ricordi e con il loro esempio ci incoraggiano ad andare avanti. Posso dire che sei stata la mia seconda mamma in quanto mi hai ridato la vita nel lontano 2016. Nel corso del primo anno ci siamo viste quasi giornalmente, ma assieme abbiamo vinto. Per me oggi é un triste giorno. Buon viaggio Lucilla che la terra ti sia lieve”.