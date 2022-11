Sanremo: il Senatore Berrino e l'assessore regionale Sartori incontrano Confartigianato

Visita oggi presso la sede della Confartigianato a Sanremo da parte del Senatore Gianni Berrino e del nuovo assessore regionale al turismo, al lavoro ed ai trasporti Augusto Sartori. Ad accoglierli sono stati il presidente provinciale di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi, il direttore Barbara Biale ed i Responsabili di categoria Carlo Rovere (pubblici esercizi) e Claudio Delle Monache (Taxi). All’incontro hanno partecipato anche il consigliere regionale Veronica Russo ed il segretario sanremese di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio.

L’occasione è stata quella, da parte del neo membro della giunta regionale, di presentarsi al fianco del Senatore Berrino, dal quale ha ricevuto il testimone in Regione, che fino ad oggi si è occupato delle sue deleghe. Non solo una visita di cortesia istituzionale, ma anche un momento di confronto su molti temi, legati all’economia e all’artigianato in particolare, che hanno sempre visto la Confartigianato in prima linea per portare in Regione le istanze del mondo produttivo locale.

L’artigianato, nelle sue varie categorie, è strettamente legato al settore del turismo, del lavoro e dei trasporti. La Confartigianato rappresenta infatti alcuni settori strategici per il comparto, come gli stabilimenti balneari, i pubblici esercizi (bar e ristoranti), il trasporto tramite taxi ed NCC, per non parlare di tutte quelle produzioni locali (olio, vino, panificazione ecc) che rappresentano un richiamo turistico legato all’agroalimentare. L’incontro si è chiuso con l’accordo di rimanere in continuo contatto per seguire in maniera costante e puntuale le esigenze del territorio.