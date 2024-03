PES-PAV-PEI per meccatronici: a marzo in Confartigianato corso obbligatorio e aggiornamento

Confartigianato Imperia organizza il corso obbligatorio “PES PAV PEI – Norma CEI 11-27” e relativo aggiornamento quinquennale per meccatronici.

Il docente del corso sarà Luca Lombardo, professionista di IDEALAB esperto nella sicurezza degli impianti elettrici con esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti elettrici e nella formazione degli addetti ai lavori elettrici in relazione alla norma CEI 11-27.

Il corso sarà caratterizzato da quattro incontri da 4 ore, dalle 18 alle 22 in presenza nella sede di Sanremo della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36, tutti i martedì dal 5 al 26 marzo. Come di consueto l’aggiornamento si svolgerà la terza giornata, martedì 19 marzo.

Tra gli argomenti affrontati dal corso l’iscritto troverà le procedure e la documentazione della manutenzione elettrica, i criteri essenziali di sicurezza nei lavori elettrici sotto o fuori tensione secondo le norme tecniche e di legge negli impianti in bassa tensione e cenni in alta tensione (secondo la norma CEI 11-27).

Per coloro i quali sono già in possesso di un attestato, come ci è stato precisato dall'Ispettorato del Lavoro che ha rilevato parecchie irregolarità, è necessario verificare che siano riportati i seguenti dati:

1. Generalità del discente (Compreso il codice fiscale)

2. Data di rilascio dell’attestato

3. Tipologia di corso erogato

4. Durata del corso

5. Giornate di frequenza del corso

6. Denominazione del soggetto formatore

7. Firma del soggetto formatore

8. Programma degli argomenti trattati (in genere si mette sul retro dell’attestato)

In difetto dei predetti punti l’attestazione è difforme a quanto previsto dall’accordo Stato Regioni e pertanto non valida. Per verificare che sia conforme, iscriversi all’aggiornamento qualora fosse scaduto e per iscrizioni è possibile contattare lo 0184/524520 o scrivere una mail a rizzi@confartigianatoimperia.it.