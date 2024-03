Confartigianato Imperia, Alessandro Boeri eletto presidente del movimento giovani (foto)

Alessandro Boeri è il nuovo Presidente del Movimento Giovani di Confartigianato Imperia. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea che si è svolta ieri sera presso la sede provinciale dell’Associazione a Sanremo. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato giovani imprenditori di diversi settori produttivi, si è parlato di progetti e obiettivi su cui il nuovo Direttivo inizierà subito a lavorare in vista del prossimo incontro.

“I progetti sono molteplici – ha commentato Alessandro Boeri - L’intenzione comune è quella di creare una squadra più diversificata possibile per andare ad individuare le difficoltà che un giovane imprenditore può incontrare, e cercare di fare da filtro tra questi problemi e le soluzioni. Le iniziative che abbiamo in mente sono molte, dalla formazione all’accesso al credito ed a bandi o finanziamenti, dall’internazionalizzazione al marketing per la promozione e la valorizzazione del brand che un’azienda può avere”.

Di seguito la composizione completa del Movimento Giovani:

Presidente: Alessandro Boeri (frantoiano)

Direttivo:

Paolo Bonetto (nautica)

Simone Gasparini (pastificio)

Riccardo Ghigliazza (Digital)

Gianluca Berrutti (metalmeccanica)

Durante l’incontro sono intervenuti anche Vincenzo Basile (moda) e Andrea Taggiasco (informatica) che faranno parte del gruppo di lavoro che seguirà i progetti.