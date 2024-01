Bonus assunzionali: da Confartigianato informazioni sul nuovo patto per il lavoro nel turismo

La Confartigianato della provincia di Imperia è a disposizione, per fornire informazioni in merito alla settima edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo. L’accordo è stato firmato tra Regione Liguria, organizzazioni sindacali regionali, confederali e di settore, e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2024.

Quest’anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° gennaio con contratti di durata non inferiore a otto mesi (con la sola eccezione degli stabilimenti balneari per i quali è previsto un incentivo anche a fronte dei sette mesi. Entro primavera verrà aperto lo sportello per la richiesta dell’incentivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La nuova edizione del Patto presenta altre novità: l'innalzamento dei bonus occupazionali previsti per la stipula di contratti a tempo indeterminato a 8.000 euro; l'incremento dei bonus per i contratti a tempo determinato di 500 euro; la nascita di un sistema di monitoraggio in tempo reale dell’andamento dell’intervento, che prevede l’invio automatico da parte del sistema applicativo di informazioni circa la quantità e la tipologia di contratti incentivati.

CATEGORIE INTERESSATE – TIPOLOGIA A

Della prima fanno parte imprese di alberghi, alloggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, catering per eventi e banqueting, attività delle agenzie di viaggio, attività di tour operator, organizzazione di convegni e fiere, organizzazioni di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.

· 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi;

· 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi;

· 8.000 euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.

CATEGORIE INTERESSATE – TIPOLOGIA B

Della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi. In questo caso sono quattro gli scaglioni:

· 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi;

· 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi;

· 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi;

· 8.000 euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.

CATEGORIE INTERESSATE – TIPOLOGIA C

Della terza categoria, infine, fanno parte le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonando al numero 0184/524517.