Sanremo: grande successo alla ‘Confartigianato salute presenta Medtalks” a Palazzo Roverizio

Tutto esaurito alla prima edizione di "Confartigianato Salute presenta MEDtalks", che si è tenuta lo scorso sabato a Palazzo Roverizio di Sanremo. L’evento organizzato dalla Confartigianato di Imperia, in collaborazione con l’Ambulatorio Fisiomed e patrocinato da OFI Liguria e ASL 1 Imperiese, ha infatti coinvolto settanta persone tra medici professionisti e partecipanti interessati al tema delal giornata “Patologia flebo-linfatica: diagnosi, correlazioni anatomo-funzionali e scelte terapeutiche”.

L’apertura è stata curata dal Segretario provinciale dell’associazione di artigiani Barbara Biale, la quale ha presentato ai partecipanti le iniziative svolte da Confartigianato Salute. Tra queste la collaborazione con l’ASL 1 per far sì che la sede di Sanremo diventasse un hub per accelerare la vaccinazione. Ricordato anche il protocollo “Luoghi di lavoro che promuovono la salute”, siglato in collaborazione con ASL 1 Imperiese, INAIL e Ambulatorio Fisiomed, per promuovere la prevenzione della salute e permettere alle imprese di ottenere uno sgravio contributivo sul tasso INAIL.

Nell’occasione Barbara Biale ha presentato il nuovo presidente di Confartigianato Imperia Salute, Matteo Buffa, insieme al quale è nata l’idea di organizzare il format “MEDtalks”. Dopo l’intervento e i saluti del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri portati dall’assessore alla cultura Silvana Ormea, si sono susseguiti gli interventi dei cinque relatori che hanno affrontato diversi argomenti:

Dr. Andrea Mannari, diagnosi e alle terapie per le malattie venose;

Dr. Alberto Macciò, diagnosi e alle terapie da seguire per quanto riguarda le malattie del sistema linfatico;

Dr. Federico Ciucio, edema post-chirurgico per l’ortopedia e le malattie vascolari e linfatiche;

Dr.ssa Chiara Palmero, ruolo della fisioterapia nelle problematiche vascolari e linfatiche;

Dr.ssa Marika Manera, importanza dell’appoggio plantare nelle patologie circolatorie.

“L’obiettivo è stato quello di presentare un’opportunità di scambio di conoscenze ed esperienze per migliorare la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti affetti dalle patologie affrontate durante l’incontro - ha dichiarato Matteo Buffa - Siamo molto orgogliosi del risultato di questo evento per la grande partecipazione registrata e per l’interesse dimostrato. Questo incontro sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti semestrali, che avranno intenzione di coinvolgere professionisti locali e di altre zone. L’obiettivo di Confartigianato Salute è infatti quello di voler essere vicino agli imprenditori, ai loro dipendenti e alle famiglie per promuovere situazioni di benessere all’interno delle aziende, e prevenire le patologie cardiovascolari e muscoloscheletriche. Desideriamo ringraziare i partecipanti per l’adesione e tutte le istituzioni per il supporto”.

In sala erano inoltre presenti la presidente della Commissione Sanità del Comune di Sanremo Anna Asseretto, il consigliere del direttivo OFI Liguria Luca Timm ed il consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti.