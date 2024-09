Cessa lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, Camporosso consente l'accensione di fuochi per bruciare sterpaglie (Foto)

Da lunedì 23 settembre cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria e perciò anche a Camporosso.

"Rispettando le regole e le condizioni di attenzione previste dalla normativa vigente in materia è, quindi, nuovamente possibile procedere con la pratica agricola dell’abbruciamento dei residui vegetali a partire dal 23 settembre" - dice il sindaco Davide Gibelli.

Nel regolamento comunale di Camporosso è esplicitato, infatti, che "nei centri abitati è permessa l'accensione di fuochi per bruciatura di sterpaglie solo esclusivamente dalle 6 alle 8 del mattino a condizione che il fumo non arrechi disturbo agli abitanti dei fabbricati limitrofi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'accensione di fuochi per bruciature di sterpaglie è consentita nelle zone agricole osservando le disposizioni impartite dagli organi del corpo forestale dello Stato che disciplinano eventuali periodi di divieto per stati di grave pericolosità e pericoli di incendi emessi dalla Regione a seconda delle condizioni climatiche".