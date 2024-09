Santo Stefano al Mare: bilancio estivo dell’assessore Maria Teresa Garibaldi ”Un’estate più che positiva per il nostro borgo”

“Nonostante il meteo non sia stato favorevole nel mese di giugno, il bilancio della stagione estiva 2024 è più che positivo ed i dati di affluenza in crescita. Infatti, ancora a settembre inoltrato, si registra una presenza importante di stranieri che hanno scelto il nostro borgo per trascorrere le vacanze".

E' questo il commento di Maria Teresa Garibaldi Santo Stefano al Mare. "Le manifestazioni - conclude - hanno attirato sempre molto pubblico e soprattutto hanno coinvolto cittadini e turisti di ogni età, che è un obiettivo importante della nostra amministrazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa stagione estiva e hanno collaborato con impegno e passione".