Regione e provincia all'Open day di Casa Serena: per la Rsa di Sanremo parte l'era Ma.Ris. (Foto e Video)

Questa mattina si è tenuto l’open day presso la rsa Casa Serena di Poggio, a Sanremo, evento dedicato alla presentazione della nuova gestione affidata dal Comune alla cooperativa spezzina Ma.Ris.

L'importanza di una struttura come Casa Serena per il territorio è stata ulteriormente ribadita durante la presentazione della nuova cooperativa che si occuperà di amministrare la struttura.

Ospiti d'eccezione hanno partecipato, a cominciare dal sindaco Alessandro Mager e il suo vice Fulvio Fellegara, passando poi a diversi consiglieri comunali di Sanremo. Ma anche altri enti hanno preso parte, a cominciare dal presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore Marco Scajola, passando per la provincia di Imperia rappresentata nell'occasione dal consigliere Daniele Ventimiglia (che nel corso del suo intervento ha anche portato i saluti del presidente Claudio Scajola).

Il primo a intervenire è stato il sindaco Mager: "Negli ultimi anni, prima dell’affidamento alla cooperativa Ma.Ris, era doloroso leggere notizie spesso negative. Da quando ci siamo insediati, abbiamo ricevuto solo buone notizie. Con gli Uffici e l’assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara stiamo lavorando affinché Casa Serena abbia un’attenzione privilegiata. Non passa settimana senza che discutiamo della nostra residenza protetta; anche nel prossimo consiglio comunale sarà uno dei temi che tratteremo".

Ha in seguito preso la parola il presidente di Ma.Ris. Fabrizio Augello: "La sostenibilità, intesa come la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri, è al centro della nostra missione. Nel perseguire questo obiettivo, il terzo settore e le cooperative sociali giocano un ruolo cruciale".

Si sono poi susseguiti gli interventi di altri esponenti della politica del nostro territorio, a cominciare dal vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha esposto brevemente le modifiche nel regolamento della Rsa che verranno discusse giovedì 26 settembre in consiglio comunale, passando per il consigliere comunale Daniele Ventimiglia, intervenuto nell'occasione in veste di consigliere provinciale, sottolineando ulteriormente l'importanza della struttura e di una società atta a seguirne la crescita.

Infine hanno preso la parola l'assessore alla sanità di Regione Liguria Marco Scajola e il presidente Alessandro Piana.

"Queste strutture sono fondamentali - ha detto l'assessore Scajola - abbiamo il dovere di sostenerle. La nostra Regione cerca sempre di fare il possibile per farlo, basti pensare ai 3 milioni di euro investiti e ai 20 corsi di formazione (tutti gratuiti) che abbiamo attivato per il personale socio sanitario, una figura fondamentale per far vivere strutture come queste, senza contare il fatto che è un'ottima opportunità di lavoro. Un grazie va inoltre alle cooperative, in questo caso la Ma.Ris. perché con alto senso di responsabilità ha preso una struttura non facile, per l'impegno nei confronti dei nostri anziani".

"La cooperativa Ma.Ris. - ha aggiunto il presidente Piana - ha già ottenuto ottimi risultati in Regione, anche in termini occupazionali e sappiamo che la presenza di personale è fondamentale nell'accudire gli anziani. Continuare a investire nel personale e nella sua formazione è un aspetto importante: come Regione saremo sempre vicini a tutte le strutture per anziani del territorio, per aumentare laddove possibile il numero dei convenzionati".