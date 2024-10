I 90 giorni del vicesindaco, il bilancio di Fellegara "Vogliamo portare risultati, alla fine a fare la differenza sono i fatti più che le parole"

Tre mesi fa concorreva per la carica di primo cittadino di Sanremo, oggi in quanto secondo cerca di perseguire quegli stessi obiettivi che si era prefissato in campagna elettorale: il vicesindaco Fulvio Fellegara riflette su quanto fatto nei primi mesi da assessore, con deleghe all'ambito sociale, ai servizi demografici e ai cimiteri.

"Sto vivendo un'esperienza assorbente e sicuramente molto stimolante. Come avevo detto la mia campagna di ascolto non si sarebbe conclusa con le elezioni e posso dire che ogni settimana incontro di persona cittadini e cittadine che mi chiedono appuntamenti. Ho l'agenda piena ma voglio mantenere fede all'impegno preso e interfacciarmi con le problematiche che mi vengono presentate, anche personali a volte".

Uno dei primi punti su cui Fellegara è stato impegnato dal suo insediamento è stato quello relativo a Casa Serena, che fu anche tema di dibattito durante la campagna elettorale: il sopralluogo nella struttura, come sottolinea lo stesso vicesindaco, è stato il primo atto effettuato dall'insediamento, a cui è seguito lo stanziamento di 580 mila euro per gli interventi sul condizionamento. La struttura in questa prima fase pare in crescita, con un incremento del 50% dei posti letto occupati da febbraio, segno di un lavoro fatto in quella direzione. "Il 7 ottobre faremo un nuovo sopralluogo - aggiunge Fellegara - per valutare gli eventuali problemi strutturali per capire coi tecnici da dove partire coi lavori".

Sempre in termini di investimenti il vicesindaco sottolinea i lavori fatti con la Tari, con l'approvazione di un fondo di 490 mila euro da usare per le agevolazioni alle famiglie legate all'isee, per cui l'uscita del bando è ormai imminente. Altri 400 mila euro circa saranno stanziati per il bonus affitti, nonostante la mancanza dei finanziamenti da parte del governo.

Per quanto riguarda i cimiteri, a breve sarà messa a bando la manutenzione dei cimiteri, facendo attenzione a risolvere le problematiche che sono state segnalate dai cittadini, per poi procedere alla far partire la ristrutturazione del cimitero della Foce: "Parliamo di un'opera storica, quindi il tutto sarà condiviso con l'assessore alla cultura Enza Dedali per preservare il valore storico. Sarà un percorso lungo, ma inizieremo a fare la progettazione".

Tra le deleghe va poi ricordata anche quella delle scuole, per cui l'assessore sta svolgendo, insieme ai consiglieri Giovanna Negro e Alessandro Marenco, dei sopralluoghi in tutti gli istituti del territorio per capire le problematiche e avviare programmi rivolti ai ragazzi, a cominciare dal Consiglio comunale dei ragazzi, che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie e il Tavolo giovani che invece toccherà i ragazzi delle superiori.

Nell'operato di Fellegara in questi primi mesi si nota una predilezione per il lavoro sul campo, con frequenti sopralluoghi nelle aree di interesse per capire come intervenire; un qualcosa possibile grazie anche alla collaborazione tra le varie parti dell'amministrazione: "Da parte sia del sindaco che degli uffici ho sentito fin da subito tanta fiducia, avendo a disposizione tanto spazio per potermi muovere in quello che ritenevo utile per la città. Cose ne abbiamo fatte e c'è ancora da fare: io sono una persona concreta, credo che al di là di quanto si dica, sia quello che si fa a fare la differenza".