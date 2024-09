Il consiglio Comunale dei ragazzi, la nuova idea di Sanremo per l'educazione civica dei giovani

Un nuovo progetto atto a coinvolgere i giovani di Sanremo nella politica locale e nell'educazione civica. La responsabile del Servizio Distretto socio – sanitario del Comune di Sanremo Simona Donati ha presentato alla terza commissione il progetto di ricostituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si tratta di un qualcosa che era nato nel '79 e che mira appunto all'introduzione dei giovani all'aspetto politico della realtà in cui vivono. Nell'iniziativa saranno coinvolti tutti e tre gli istituti comprensivi del territorio, andando a includere gli studenti delle quinte elementari e delle scuole medie in toto.

La finalità, come spiegato durante la riunione, sarà quella di andare a trovare 31 ragazzi che andranno a formare tutte le parti di un'amministrazione comunale, quindi consiglieri, assessori e sindaco, indicando tutte quelle figure che sono presenti. Nel corso dell'anno scolastico i ragazzi saranno chiamati a formare un loro "programma elettorale", per poi procedere alla fine dell'anno con le votazioni, in modo da formare "consiglio" e "giunta".

L'iniziativa coinvolgerà anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, che già negli anni passati aveva preso parte a incontri con i ragazzi per far conoscere loro materie di carattere civico, ma con questo nuovo progetto si mira a coinvolgere ancora di più i giovani nelle politiche locali perché si darà loro la possibilità di esprimere idee, bisogni e proposte per lo sviluppo della comunità, facendoli nel contempo sentire parte attiva al miglioramento della città.

Nel corso della riunione di commissione la proposta ha ottenuto l'approvazione all'unanimità dei presenti; si attende ora la votazione in consiglio comunale.