Sanremo: pubblicata la determina per il climatizzatore di Casa Serena. Fellegara "Una priorità per la struttura"

Un'operazione ritenuta primaria anche a fronte del caldo che ormai si sta facendo sempre più elevato con l'estate: " Ci siamo mossi subito e sono contento che la determina sia uscita in tempi brevi - commenta Fellegara - come detto Casa Serena è per noi una priorità, si tratta di una struttura in crescita e dobbiamo poter garantire un servizio adeguato ".

Ma per il vicesindaco si tratta solo di un primo passo per la struttura: "Nel primo sopralluogo abbiamo individuato questa criticità in primis e siamo intervenuti in tal senso, per i prossimi lavori è ancora presto per parlarne, serviranno ulteriori incontri e confronti per poter stilare una scala di priorità e capire come intervenire, per ora il climatizzatore è il primo passo".