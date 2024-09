Nuova sede per la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia: la soddisfazione della Fondazione Casartelli (Foto)

“A nome di tutto il CDA, la Fondazione Casartelli esprime tutta la sua soddisfazione nell’aver contribuito a realizzare e inaugurare finalmente una sede sociale per la Compagnia Balestrieri, mantenendo in vita questa tradizione, a cui si riconosce un valore fondamentale in questa città" - dice il presidente della Fondazione Casartelli, Armando Bosio, che domenica scorsa ha preso parte all'inaugurazione della nuova sede sociale della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, dedicata a Luigino Maccario, fondatore e maestro d'armi della Compagnia.

"Una dedica speciale va senz’altro a Luigino Maccario, fondatore dell’associazione” dichiara il Presidente della Fondazione a nome di tutto il Cda - "Diamo ancora una volta continuità al progetto iniziato nel 2016 di sostegno a tutte le associazioni del territorio, con particolare riguardo a quelle della città di Ventimiglia, tanto cara al nostro fondatore Livio Casartelli”.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Flavio Di Muro, il presidente e il vice presidente della fondazione Casartelli, rispettivamente Armando Bosio e Dario Canavese, quest’ultimo nelle vesti, altresì, di nuovo conestabile della compagnia. La Fondazione Casartelli, di cui il Luigino Maccario è stato consigliere di lungo corso, ha contribuito fattivamente alla realizzazione della nuova sede devolvendo un importante contributo.