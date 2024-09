Dedicata a Luigino Maccario la nuova sede della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia (Foto e video)

E' stata dedicata a Luigino Maccario la nuova sede della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia inaugurata questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della vedova Maccario, Graziella Baduino, e del presidente della fondazione Casartelli Armando Bosio.

"E' grazie a Luigino Maccario se esistono i balestrieri di Ventimiglia. Fu uno dei fondatori e maestro d'armi della compagnia" - spiega il conestabile Dario Canavese - "In occasione del quarantennale di costituzione della compagnia siamo riusciti, finalmente, a inaugurare la nuova sede, in vista anche del campionato italiano di tiro con la balestra antica a Ventimiglia, dove poterci ritrovare e dove abbiamo sistemato tutte le coppe vinte".

"Oggi è una giornata importante per Ventimiglia perché si riconosce un valore fondamentale in questa città a un'associazione storica: la Compagnia dei Balestrieri che ora ha una sede insieme a un campo da tiro" - afferma il sindaco Flavio Di Muro presente alla cerimonia insieme agli assessori Serena Calcopietro e Domenico Calimera e ai consiglieri comunali Giovanni Ascheri, Enzo Di Marco e Roberto Parodi - "Ci si prepara, inoltre, a ospitare il campionato nazionale di tiro con la balestra antica. E' un motivo di soddisfazione e di orgoglio non solo avere questo campionato ma anche avere tutti i giorni delle persone che volontariamente si adoperano per la città e mantengono in vita le tradizioni. Oggi celebriamo anche questo senso di comunità che non è presente in tutti i comuni".

"E' super emozionante per quello che rappresenta oggi questa sede, direi strategica visto che qui c'è anche il campo in cui si allena la compagnia dei balestrieri" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "A loro va riconosciuto sempre l'impegno e l'impeccabile logistica organizzativa che mettono in ogni iniziativa ed evento che tiene alto l'onore della nostra città anche sotto questo punto di vista".

"E' un grande giorno per chi, come me, vive la città in queste associazioni e in sport minori ma di nicchia che per la città di Ventimiglia fanno tanto e tengono in piedi le tradizioni" - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi intervenuto durante la cerimonia - "Sono contento che la Regione Liguria fa sempre attenzione a questo tipo di sport di nicchia".

"Un ringraziamento va a tutti coloro che portano avanti questa tradizione, ormai da quarant'anni" - sottolinea l'assessore regionale Marco Scajola - "Sono tradizioni che arricchiscono la nostra Liguria e la nostra terra. Quando e come possiamo siamo al vostro fianco per cercare dove è possibile di dare una mano a queste associazioni che portano avanti una cultura unica, storica e preziosa".

"L'inaugurazione odierna è la conclusione di un percorso iniziato molti anni fa" - aggiunge il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Sono sicura che con Dario e tutti coloro che ho visto con tanto entusiasmo oggi continueranno questa meravigliosa tradizione, anche di costruzione della balestra. Grazie per come rappresentate la nostra città anche nel resto dell'Italia".

"So che c'è preoccupazione di non riuscire ad attirare giovani, dai 18 anni in su, a questo sport ma sono sicura che si potrà mettere in campo un processo per poter avvicinare anche i diciottenni" - dichiara il consigliere regionale Veronica Russo -"Con questa sede sicuramente si fa un passo in avanti, mi ricordo la volontà di avere una sede, un luogo di ritrovo e di rappresentatività. Questo è anche un modo per ricordare chi prima di tutti ha fondato questa compagnia. Vi auguro un percorso florido perché dovete portare avanti, insieme a noi, le tradizioni che rappresentano il nostro territorio".

"Ora ci siamo, abbiamo una sede per i balestrieri" - interviene il presidente della fondazione Casartelli Armando Bosio - "Abbiamo perso Luigino che rimane una memoria indelebile in tutti noi. Luigino in questi anni ci ha dato idee, ci ha spronato ha vissuto e condiviso con noi tutti i percorsi messi in atto".

La nuova sede è stata benedetta da don Ferruccio Bortolotto e, inoltre, sono state scoperte anche due targhe, una dedicata a Luigino Maccario mentre l'altra alla Fondazione Casartelli. La cerimonia si è conclusa con un delizioso buffet.