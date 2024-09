Nuova sede per la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, sarà dedicata a Luigino Maccario (Foto)

Nuova sede sociale per la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. Verrà inaugurata domani, domenica 15 settembre, alle 10 in via Peglia n. 17 a Ventimiglia e sarà dedicata a Luigino Maccario, fondatore e maestro d'armi della compagnia.

"La cerimonia si terrà in occasione del quarantennale di costituzione della compagnia" - fa sapere il conestabile Dario Canavese - "Saranno scoperte due targhe, una dedicata a Luigino Maccario, l'altra alla Fondazione Casartelli".

"All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Flavio Di Muro, la signora Graziella Baduino, vedova Maccario, il dottor Armando Sosio, presidente della fondazione Casartelli, tutti gli imprenditori che hanno aiutato nella realizzazione dell'opera e don Ferruccio Bortolotto che benedirà la nuova sede" - svela Canavese - "Alla cerimonia sono cordialmente invitati tutti i balestrieri, in attività e a riposo".