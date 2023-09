Sanremo: 75 multe sulla strada e 221 verbali per l'immondizia, il bilancio dell'attività della Municipale a luglio e agosto

Sono stati due mesi di lavoro importante, per gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, quelli di luglio ed agosto, ovvero il clou dell’estate per la città dei fiori.

Moltissimi i controlli sulla strada per garantire la sicurezza tra il 1° luglio ed il 31 agosto. In particolare per la guida senza cinture, la guida con l’uso del telefonino e altre violazioni, hanno visto 75 violazioni. Sette persone sono state fermate in stato di ebbrezza alcolica e quattro sotto l’effetto di droghe.

Importante l’attività svolta per garantire il decoro e la pulizia della città, svolta insieme agli ispettori ambientali ed ai Rangers d’Italia. Nei due mesi sono stati elevati 221 verbali, tra sanzioni ed accertamenti sui conferimenti non corretti dell’immondizia. In alcuni casi, quelli più eclatanti, sono state utilizzate le cosiddette ‘fototrappola’, salvaguardando in particolare due luoghi oggetto di conferimenti scorretti, ovvero via San Francesco e via Rava, nella zona dell’isola ecologica.

Gli agenti della Municipale hanno anche lavorato alla lotta contro la vendita di marchi contraffatti. Ad eccezione del mega sequestro effettuato a fine agosto, sono state controllate le vie del centro e, in particolare la sera in via Matteotti.