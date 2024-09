Nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: le congratulazioni di Confcommercio e Federalberghi

La Confcommercio di Sanremo e la Federalberghi Confcommercio di Sanremo si congratulano con il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Sottolineano il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare e il presidente della Federalberghi di Sanremo Silvio Di Michele: “Porgiamo le nostre più sincere congratulazioni al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo".

"La conferma dell’avvocato Filippo Biolè alla presidenza rappresenta un segno di continuità e fiducia, in virtù dell’ottimo lavoro già svolto sotto la sua guida. Accogliamo con piacere anche l’ingresso dell’avvocato Monica Sfamurri e del dottor Massimo Ghione, certi che il loro contributo sarà fondamentale per il futuro della Fondazione" - dicono - "Desideriamo inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per l’eccellente lavoro svolto e i significativi successi raggiunti, in particolare nel rafforzare il legame tra la musica e il turismo culturale della città di Sanremo".

"Al nuovo Consiglio di Amministrazione auguriamo buon lavoro, confidando che con la loro guida l’Orchestra Sinfonica di Sanremo potrà crescere ulteriormente, continuando a incantare il pubblico con la sua straordinaria proposta artistica, che rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra città” - concludono.