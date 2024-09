Cambia la viabilità per il "Rally delle Palme", modificate le corse Rt per Perinaldo

Cambia la viabilità in occasione della manifestazione sportiva "Rally delle Palme". Nella val Verbone verrà modificata e interrotta per consentire il passaggio delle auto in gara, ciò comporterà anche una limitazione delle corse degli autobus della Riviera Trasporti dirette a Perinaldo, che avranno come capolinea Soldano.

Domani, sabato 21 settembre, dalle 15.30 alle 23:30 la linea 8, in particolare le corse delle 17 e delle 19, che da Ventimiglia è diretta a Perinaldo sarà, infatti, limitata presso il capolinea di Soldano.

Le corse che solitamente da Perinaldo erano dirette a Ventimiglia e a Vallecrosia partiranno, dunque, da Soldano. La corsa delle 17.45 da Perinaldo partirà, infatti, alle 18.05 da Soldano e raggiungerà, come da orario pubblicato, Ventimiglia mentre quella prevista da Perinaldo alle 19.40 e diretta a Vallecrosia partirà da Soldano alle 20 e raggiungerà, come da orario pubblicato, il ponte della città della famiglia.