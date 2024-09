Bordighera, modifiche alla viabilità per il “25° Rally delle Palme”: ecco i provvedimenti del Comune

In occasione del “25° Rally delle Palme” in programma sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, il Comune di Bordighera ha disposto i seguenti provvedimenti.

Da venerdì 20 settembre 2024 dalle ore 21.00 fino a domenica 22 settembre 2024 alle ore 22.00 sul Piazzale Piani sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (stalli di sosta posti sul lato sud).

Da sabato 21 settembre 2024 dalle ore 14.00 a domenica 22 settembre 2024 alle ore 22.00 sul Piazzale Sen. Raoul Zaccari:

sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;

sarà istituito il senso unico di marcia in Via delle Poste con direzione Ovest-Est.



Da sabato 21 settembre 2024 dalle ore 14.00 a domenica 22 settembre 2024 alle ore 22.00 in Corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e Corso Europa, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. I proprietari di autorimesse e aventi diritto potranno accedere o uscire dal tratto interessato, ad una velocità massima di 10 Km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni con l’ausilio degli operatori addetti alla sicurezza.



Domenica 22 settembre 2024 dalle ore 15.00 alle ore 22.00 sul Lungomare Argentina dal Piazzale Mediterraneo (compreso) al Baretto: