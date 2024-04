Bando digitalizzazione con contributi a fondo perduto: da Confartigianato la formulazione delle richieste

È stato approvato il nuovo bando in favore delle imprese che investono in progetti di digitalizzazione. L'agevolazione prevista dalla misura, che sarà attiva dal 3 al 10 maggio sul portale "Bandi On Line" di Filse, consente alle micro, piccole e medie imprese liguri di richiedere fino a 20 mila euro a fondo perduto, a copertura economica del 50% degli investimenti effettuati. Sono ammesse iniziative avviate dal 1° luglio 2023, purché non concluse.

La Confartigianato di Imperia è a disposizione delle imprese per la formulazione delle richieste. Per essere ritenuti ammissibili ai contributi regionali i progetti non possono essere inferiori ai 10 mila euro e devono riguardare interventi per:

· migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro;

· sviluppare soluzione di e-commerce;

· sviluppare servizi di cloud computing;

· realizzare soluzioni tecnologiche per i pagamenti elettronici;

· adottare soluzioni tecnologiche per facilitare lo sviluppo sostenibile dell'impresa;

· adottare soluzioni tecnologiche innovative.

A partire dal 16 aprile la procedura è disponibile in modalità offline e le imprese potranno portare la documentazione al referente credito della Confartigianato di Imperia Giovanni Cosentino. Per fissare un appuntamento è possibile inviare una mail all’indirizzo credito.confartigianatoimperia@gmail.com o telefonando al numero 335/5994977.