Sanremo, iniziati gli incontro tra la Confartigianato e i candidati a sindaco (foto)

Ha preso il via la serie di incontri tra la Confartigianato ed i candidati alla carica di sindaco del Comune di Sanremo. L’associazione che rappresenta gli artigiani ha infatti predisposto, come da tradizione, una serie di punti programmatici per lo sviluppo della città e della sua economia, da sottoporre a coloro che prossimamente si presenteranno alle urne per le elezioni amministrative. Tra i principali temi oggetto di analisi quelli inerenti il turismo, la raccolta differenziata, il sistema fognario, la viabilità, le concessioni e gli appalti.

Il primi incontro è stato con il candidato Alessandro Mager che è stato accolto nella sala riunioni della sede provinciale della Confartigianato a Sanremo dal Presidente Donatella Vivaldi e dal segretario Barbara Biale. Alla riunione hanno partecipato dirigenti, rappresentanti di categoria e imprenditori del settore nautica, ristorazione, balneare, benessere, edile, taxi e metalmeccanica.

Nei prossimi giorni sono in programma gli incontri con gli altri candidati alla carica di sindaco di Sanremo.