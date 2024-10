Sanremo investe due milioni per le strade: nuovo piano asfalti a breve in discussione

La giunta comunale di Sanremo si prepara a discutere il nuovo piano degli asfalti, che vedrà la messa a disposizione di due milioni di euro per la manutenzione delle strade cittadine per il 2025.

Quello degli asfalti è un tema molto caro ai residenti, che più volte hanno lamentato una situazione carente sotto questo aspetto: in particolare la zona di via Padre Semeria risulta una di quelle in cui si sente maggiormente la necessità di intervenire, anche con operazioni che vanno oltre la semplice riparazione degli asfalti, quali ad esempio la realizzazione di una rotonda (proposta durante il consiglio dal consigliere Marco Damiano) che vada a sostituire i semafori della via, in modo da rendere maggiormente fluida la viabilità dell'area, che tra l'asfalto dissestato e la posizione che specie durante gli orari scolastici diventa molto trafficata, ha bisogno di diversi interventi.

"Abbiamo fatto Solaro, Corso Inglesi, ma via Padre Semeria ne ha bisogno, quindi continueremo - afferma l'assessore all'urbanistica Massimo Donzella - Ogni anno cercheremo di mettere due milioni così che in una programmazione triennale si possa mettersi quanto più in pari possibile".