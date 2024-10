Arma di Taggia: gli studenti della quinta dell'Istituto 'Ruffini-Aicardi' hanno oggi ricordato Tiziano Chierotti (Foto)

Come nell’appello. Come nella scuola. Stamattina gli studenti di quinta dell’Istituto 'Ruffini Aicardi' si sono incontrati nella sale del Teatro Parrocchiale per ricordare il Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, ex alunno dell’Agraria caduto tragicamente in Afghanistan proprio il 25 ottobre del 2012, durante una missione di pace. L’incontro, voluto dai genitori Piero e Gianna e dalla Dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, è stato presentato dalla prof.ssa Daniela Storti, la sua insegnante di Inglese, che visibilmente commossa ha moderato e mantenuto l’andamento dell’incontro in termini poco ufficiali, ma più indicati al linguaggio dei giovani e alla presentazione di Tiziano.

Non una commemorazione dunque, ma un ricordo espresso in toni sereni e pacati; una storia di dolore, di coraggio, di amore. Con la stessa dimessa partecipazione sono intervenuti il Senatore Gianni Berrino, il Consigliere Regionale Marco Scajola, il Vicesindaco Fulvio Fellegara, Daniele Festa, Presidente del Consiglio Comunale di Taggia e la Dirigente scolastica Maria Grazia Blanco. Interventi brevi e senza retorica, quasi timorosi di togliere spazio alle manifestazioni di dolore di chi, in prima persona come i genitori, la sorella, il migliore amico di Tiziano, non riusciranno mai a cancellare i segni del tragico giorno dell’agguato. Un ricordo. Tanti ricordi, come le memorie raccolte dalla prof.ssa Franca Soracco nel suo libro letto dai ragazzi e poi lasciato loro in regalo, o come nei filmati, dove i grandi occhi di Tiziano, ingenuamente persi nella sua faccia pulita, sembrano narrare le vicende di un viaggio, più che di una orribile guerra. Chiunque abbia conosciuto Tiziano potrebbe raccontare il paradosso di chi è andato in guerra per fare la pace, del sorriso aperto di un ragazzo trasformato in una smorfia di dolore da un conflitto non suo. Il senso civico trasmesso ai ragazzi non è l’austerità di un feretro avvolto nel Tricolore, ma lo straordinario massaggio di libertà lasciatoci da un ragazzo che insegue i suoi sogni e da una coppia di genitori, che straziati lo guardano andare via.